Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Revisa la programación completa con todos los partidos de hoy, miércoles 26 de agosto, alrededor del mundo. Esta jornada tenemos muchos compromisos de torneos sumamente importantes como LaLiga, Champions League, Conference League, Copa Sudamericana y Copa de la Liga Caliente 2026. Te brindamos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ni un encuentro.
Partidos de hoy por la UEFA Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|Celje vs Slovan Bratislava
|2.00 p. m.
|ESPN 3, Disney+
|AEK Athens vs Levski Sofia
|2.00 p. m.
|ESPN 5, Disney+
|Olympique Lyonnais vs Fenerbahçe
|2.00 p. m.
|ESPN 2, Disney+
|Viking vs Dinamo Zagreb
|2.00 p. m.
|ESPN4, Disney+
Partidos de hoy por la Conference League
|Partido
|Horario
|Canal
|Rapid Wien vs Hearts
|11.45 a. m.
|Hearts TV, ORF eins, ORF ON, Canal 11
Partidos de hoy por la Copa de la Liga
|Partido
|Horario
|Canal
|Sporting Cristal vs Sport Huancayo
|3.00 p. m.
|América TV, Bicolor+
|Atlético Grau vs Sport Boys
|3.00 p. m.
|Bicolor+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Madrid vs Real Sociedad
|2.00 p. m.
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|River Plate vs Santa Fe
|7.30 p. m.
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por la Leagues Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Toluca vs Austin
|7.30 p. m.
|Apple TV
|América vs Columbus Crew
|9.45 p. m.
|Apple TV
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|San Antonio Bulo Bulo vs The Strongest
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Real Potosí vs Real Tomayapo
|5.30 p. m.
|Entel Gol
|Blooming vs Real Oruro
|7.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Boyacá Chicó vs Fortaleza CEIF
|4.00 p. m.
|Win+
|América de Cali vs Junior
|6.20 p. m.
|RCN Nuetra Tele
|Atlético Nacional vs Deportivo Cali
|8.30 p. m.
|RCN Nuetra Tele
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Aldosivi vs Independiente Rivadavia
|5.15 p. m.
|TyC Sports Internacional
Partidos de hoy por la Copa de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Palmeiras vs Santos
|7.30 p. m.
|DIRECTV Sports, DGO
|Vasco da Gama vs Vitória
|7.30 p. m.
|Globo
Partidos de hoy por la Primera División de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Coquimbo Unido vs Universidad Católica
|5.00 p. m.
|max chile
Partidos de hoy por la EFL Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Newcastle United vs West Bromwich Albion
|1.45 p. m.
|Sport 1
|Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic
|1.45 p. m.
|Disney+
|Bradford City vs Burnley
|1.45 p. m.
|Nova Sport Bulgaria
|Preston North End vs Everton
|2.00 p. m.
|Disney+