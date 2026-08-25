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Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Revisa la programación completa para los partidos de hoy, miércoles 26 de agosto, con torneos importantes como LaLiga, Champions League, Copa Sudamericana y más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto.
Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa con todos los partidos de hoy, miércoles 26 de agosto, alrededor del mundo. Esta jornada tenemos muchos compromisos de torneos sumamente importantes como LaLiga, Champions League, Conference League, Copa Sudamericana y Copa de la Liga Caliente 2026. Te brindamos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ni un encuentro.

Felipe Chávez jugará en la segunda división tras confirmarse su salida de Bayern Múnich.

PUEDES VER: Felipe Chávez jugará en la segunda división tras confirmarse su salida de Bayern Múnich: "Cerrado"

Partidos de hoy por la UEFA Champions League

PartidoHorarioCanal
Celje vs Slovan Bratislava2.00 p. m.ESPN 3, Disney+
AEK Athens vs Levski Sofia2.00 p. m.ESPN 5, Disney+
Olympique Lyonnais vs Fenerbahçe2.00 p. m.ESPN 2, Disney+
Viking vs Dinamo Zagreb2.00 p. m.ESPN4, Disney+

Partidos de hoy por la Conference League

PartidoHorarioCanal
Rapid Wien vs Hearts11.45 a. m.Hearts TV, ORF eins, ORF ON, Canal 11

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

PartidoHorarioCanal
Sporting Cristal vs Sport Huancayo3.00 p. m.América TV, Bicolor+
Atlético Grau vs Sport Boys3.00 p. m.Bicolor+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Real Madrid vs Real Sociedad2.00 p. m.ESPN, Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
River Plate vs Santa Fe7.30 p. m.ESPN, Disney+

Partidos de hoy por la Leagues Cup

PartidoHorarioCanal
Toluca vs Austin7.30 p. m.Apple TV
América vs Columbus Crew9.45 p. m.Apple TV

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
San Antonio Bulo Bulo vs The Strongest2.00 p. m.Entel Gol
Real Potosí vs Real Tomayapo5.30 p. m.Entel Gol
Blooming vs Real Oruro7.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Boyacá Chicó vs Fortaleza CEIF4.00 p. m.Win+
América de Cali vs Junior6.20 p. m.RCN Nuetra Tele
Atlético Nacional vs Deportivo Cali8.30 p. m.RCN Nuetra Tele

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Aldosivi vs Independiente Rivadavia5.15 p. m.TyC Sports Internacional

Partidos de hoy por la Copa de Brasil

PartidoHorarioCanal
Palmeiras vs Santos7.30 p. m.DIRECTV Sports, DGO
Vasco da Gama vs Vitória7.30 p. m.Globo

Partidos de hoy por la Primera División de Chile

PartidoHorarioCanal
Coquimbo Unido vs Universidad Católica5.00 p. m.max chile

Partidos de hoy por la EFL Cup

PartidoHorarioCanal
Newcastle United vs West Bromwich Albion1.45 p. m.Sport 1
Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic1.45 p. m.Disney+
Bradford City vs Burnley1.45 p. m.Nova Sport Bulgaria
Preston North End vs Everton2.00 p. m.Disney+
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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