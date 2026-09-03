José Mourinho dio rotunda opinión sobre el retiro de Messi de la selección argentina: "Es complicado"

El mundo del fútbol se paralizó tras el reciente anuncio de Lionel Messi, quien confirmó su retiro de la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 y el reciente fallecimiento de su padre, Jorge Messi. En medio de las reacciones, José Mourinho, entrenador del Real Madrid, salió al frente y dio su opinión respecto al fin de la historia entre el astro argentino y la albiceleste.

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José Mourinho elogió a Lionel Messi tras su retiro de la selección argentina

En conferencia de prensa, el estratega portugués se sumó a los mensajes de elogios para la leyenda del balompié mundial y aseguró que la 'Pulga' formará parte de ese predilecto grupo de futbolistas que perdurarán en la memoria de los hinchas a lo largo del tiempo.

“Hablar de Messi es complicado. No hay mucho más que decir. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador, mismo en este Mundial a lo que llega con 39 (años). Es de esos jugadores que tú vas a echar de menos. Tenemos que ver algún partido de MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, pero tenemos que ver alguno para aprovechar estos últimos años (de su carrera). Es uno de esos (jugadores) que tú echas de menos siempre”, señaló.

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Lionel Messi compartió unas cartas escritas de su puño y letra, en las cuales dio a conocer su decisión de dar un paso al costado con la selección argentina. En ella, el crack del Inter Miami explicó que la decisión la venía evaluando tras la dura derrota frente a España en el Mundial 2026, y la pérdida de su padre representó un factor fundamental para tomar su postura final.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, finalizó Messi.

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Messi y sus increíbles logros con la selección argentina

Desde su debut en 2005 hasta la fecha, Lionel Messi disputó un total de 207 partidos con camiseta albiceleste, donde marcó 125 goles y brindó 68 asistencias. Entre sus logros más destacados figuran la obtención de la Copa América en dos ocasiones (2021 y 2025), la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, una Finalissima y la Copa del Mundo en Catar 2022.