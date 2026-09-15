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Inter Miami vs Cruz Azul con Lionel Messi: fecha, hora y dónde ver final del Campeones Cup 2026

Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Inter Miami vs Cruz Azul por la gran final de la Campeones Cup 2026, con Lionel Messi.

Francisco Esteves
Inter Miami vs Cruz Azul con Lionel Messi.
Inter Miami vs Cruz Azul con Lionel Messi. | Foto: Composición Líbero.
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Se viene un partidazo en Norteamérica. Inter Miami chocará con Cruz Azul por la gran final de la Campeones Cup 2026 en el Nu Stadium de Florida, Estados Unidos, en búsqueda de un nuevo título internacional. Te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el emocionante partido que tendrá como protagonista a estrellas del nivel de Lionel Messi, Luis Suárez, Casemiro y más.

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¿Cuándo juega Inter Miami vs Cruz Azul por final de la Campeones Cup 2026?

El partido entre Inter Miami y Cruz Azul se llevará a cabo el miércoles 16 de septiembre, de acuerdo con la programación oficial de la Concacaf. En caso ocurra algún cambio de último minuto, por motivos climáticos o similares, te contaremos toda la información de inmediato aquí, en el diario Líbero.

Inter Miami vs Cruz Azul, Lionel Messi

Inter Miami enfrentará a Cruz Azul.

¿A qué hora juega Inter Miami vs Cruz Azul por final de la Campeones Cup 2026?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país de residencia:

  • México y Estados Unidos: 6.00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Inter Miami vs Cruz Azul por la Campeones Cup 2026?

Inter Miami recibirá a Cruz Azul en Estados Unidos por la final de la Campeones Cup y el partido contará con transmisión de Fox Sports y Fox Sports Premium para todo México. En Sudamérica podrás ver el compromiso totalmente online a través del MLS Season Pass de Apple TV.

Inter Miami vs Cruz Azul: posibles alineaciones

  • Inter Miami: St. Clair; Fray, Casemiro, Falcón, Caicedo; De Paul, Bright, Segovia; Berterame, Messi y Suárez.
  • Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, Willer Ditta, Erik Lira; Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela y Nicolás Ibáñez.
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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