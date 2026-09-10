De Paul encaró a Robert Lewandowski y le presumió sus títulos: "¿Quién sos, bobo? Yo gane un Mundial"

Uno de los delanteros más conocidos de la última década, que sin duda alguna está en el top de lo que va de siglo, es Robert Lewandowski. Independientemente de qué equipo sea uno, el polaco tiene una gran cantidad de hinchas alrededor del mundo por su buen ánimo y habilidad para convertir en cada partido que tiene. En ese sentido, recientemente las redes sociales estallaron al conocer que Rodrigo De Paul lo encaró y le presumió sus títulos ganados con la selección argentina.

Durante el enfrentamiento entre el Inter Miami y Chicago Fire por la MLS, que terminó igualado 1-1 con goles precisamente de 'Lewy' y Casemiro, los jugadores en cuestión protagonizaron un tenso momento dentro del campo. Resulta que el ex Atlético Madrid fue y empujó al nacido en Polonia con el objetivo de defender a su compañero, pero la situación se fue de las manos.

Rodrigo De Paul comenzó a gritar y a decirle de todo a Robert Lewandowski, aunque lo más fuerte fue lo siguiente: "¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copas América y una Copa del Mundo. ¿Y vos?". Ante ello, el delantero, con paso por clubes como Bayern Múnich y Barcelona, únicamente atinó a reírse y se marchó a continuar con la ofensiva del Chicago Fire.

Pese a que la situación entre ambos jugadores terminó ahí, la polémica se extendió hasta las redes sociales porque muchos hinchas comenzaron a atacar al futbolista argentino y defender al atacante polaco. Según los aficionados, incluso sus mismos compatriotas, el mediocampista no debería estar alardeando de los trofeos que ganó debido a que fueron gracias a Lionel Messi y no a que él haya destacado con la selección.

Trayectoria de Robert Lewandowski

Varsovia

Delta Warszawa

Legia II

Znicz Pruszkow

Lech Poznan

Borussia Dortmund

Bayern Múnich

FC Barcelona

Chicago Fire

Trayectoria de Rodrigo De Paul