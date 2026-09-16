Lionel Messi apareció en la final del Campeones Cup 2026 entre Inter Miami vs Cruz Azul. Trofeo que reunió a los campeones de Estados Unidos y México en el Chase Stadium.

Sobre el minuto 23 del primer tiempo, el argentino apareció por sorpresa para conectar de cabeza un preciso centro de Luis Suárez y convertir el primer tanto del encuentro. Gracias a esta conquista, el rosarino llegó a los 100 goles con la camiseta del Inter Miami y alcanzó la impresionante cifra de 929 gritos en su carrera profesional.

Inter Miami vs Cruz Azul: así fue el gol de Lionel Messi para el 1-0

Este gol llega justo un día después de que se confirmara la presencia de Lionel Messi en la selección argentina. El entrenador Lionel Scalonio dio la lista de convocados para enfrentar a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Precisamente estante este último será la despedida del ‘10’ con la camiseta de la Albiceleste.

Recordemos que Messi anunció su retiro de la selección argentina, por lo que desde la Federación Argentina de Fútbol (AFA) organizaron estos encuentros para darle una despedida como se merece al máximo anotador de su historia.

¿Qué es la Campeones Cup 2026?

La Campeones Cup es un torneo oficial de fútbol a partido único que se disputa anualmente entre el campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos/Canadá y el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX de México.

Creada en 2018 como parte de una alianza estratégica entre ambas ligas, busca medir directamente a las dos potencias de Norteamérica en un formato de "súper copa". En esta edición, la disputaron Inter Miami y Cruz Azul, campeón de la MLS Cup 2025 y campeón del trofeo Campeón de Campeones 2026, respectivamente.