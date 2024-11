Zlatan Ibrahimovic: Una vez más el sueco no puede ganar la UEFA Champions League

Nuevamente la UEFA Champions League se le esquiva a Zlatan Ibrahimovic tras la reciente derrota de 2-1 ante Liverpool. El AC Milan volvió al magno certamen luego de siete años, pero no logró sellar su pase a la siguiente ronda del torneo. De hecho, terminaron últimos en la tabla sin chance a una Europa League.

Zlatan Ibrahimovic tenía la esperanza de poder avanzar a los octavos de final de la Champions League para perseguir uno de sus sueños a sus 40 años. Y es que el delantero sueco aún no sabe lo que es ganar una 'Orejona' y, probablemente, no la consiga para las siguientes temporadas.

No obstante, la Champions League ha sido uno de los torneos que no ha podido alcanzar en su carrera, por lo que quedará siempre como una espina que no logró sacar en una destacada performance como futbolista profesional.