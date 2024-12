Barcelona vs Dortmund EN VIVO vía ESPN 2: horario, pronóstico y dónde ver Champions League

El último fin de semana, el equipo dirigido por Hanski Flick no pudo frente al Real Betis en el Benito Villamarín y apenas pudo sumar un punto tras la igualdad de 2-2 en el marcador. Finalizado el cotejo, el técnico alemán, brindó una conferencia de prensa y muy aparte de hablar de su expulsión, se refirió al último resultado contra los 'Béticos'.

Barcelona igualó 2-2 ante Real Betis por la liga española/Foto: X

"Estoy muy decepcionado. No me había pasado nunca una expulsión así, pensé que nunca me iba a pasar, debe ser algo de aquí", expresó de manera tajante el estratega de Barcelona a los medios.