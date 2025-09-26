Las dos sensibles bajas confirmadas del FC Barcelona para enfrentar al PSG por la Champions League

El FC Barcelona tiene como objetivo conseguir la Champions League, pero en uno de los encuentros clave frente al PSG se ha visto condicionado por las bajas de Raphinha y Joan García, arquero que llegó para ser titular luego de la fantástica temporada de Wojciech Szczęsny.

Cuando todo parecía indicar que el FC Barcelona tendría una de las temporadas más gloriosas por cómo había iniciado, todo parece indicar que los culés vuelven a estar rodeados de las lesiones que deja afuera a sus grandes estrellas. Joan García es una de las incorporaciones de la nueva temporada, pero tendrá que esperar un poco para brillar en la Champions League.

Lesionados del FC Barcelona para el PSG

En un anuncio a través de sus redes sociales, el Barcelona anunció que el brasileño Raphinha sería la primera baja. Según explicaron, el delantero sufrió una "lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de unas 3 semanas".

El comunicado médico de Joan García señala que sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. El día sábado 27 de septiembre se estará sometiendo a una intervención para realizarse una artroscopia. Se estima que estaría fuera entre 4 a 6 semanas, de acuerdo a su evolución.

Joan García y Raphinha son bajas en el FC Barcelona.

De esta manera, tanto Joan García como Raphinha son las bajas confirmadas para el partido contra el PSG por la Champions League. Los futbolistas también se perderán las próximas fechas de LaLiga y en lugar de García, el polaco Szczesny volvería a la titularidad.