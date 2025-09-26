0
EN VIVO
Al Nassr vs. Al Ittihad HOY por la Liga Profesional Saudí

Las dos sensibles bajas confirmadas del FC Barcelona para enfrentar al PSG por la Champions League

El Barcelona atraviesa uno de los momentos más delicados en el inicio de la temporada. Una de sus recientes incorporaciones se lesionó y no podrá jugar la Champions.

Jasmin Huaman
Las bajas del FC Barcelona para enfrentar al PSG de Luis Enrique.
Las bajas del FC Barcelona para enfrentar al PSG de Luis Enrique. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El FC Barcelona tiene como objetivo conseguir la Champions League, pero en uno de los encuentros clave frente al PSG se ha visto condicionado por las bajas de Raphinha y Joan García, arquero que llegó para ser titular luego de la fantástica temporada de Wojciech Szczęsny.

Real Madrid y Barcelona juegan por el Clásico de LaLiga.

PUEDES VER: Real Madrid vs Barcelona: fecha, día, hora y canal confirmado del Clásico

Cuando todo parecía indicar que el FC Barcelona tendría una de las temporadas más gloriosas por cómo había iniciado, todo parece indicar que los culés vuelven a estar rodeados de las lesiones que deja afuera a sus grandes estrellas. Joan García es una de las incorporaciones de la nueva temporada, pero tendrá que esperar un poco para brillar en la Champions League.

Lesionados del FC Barcelona para el PSG

En un anuncio a través de sus redes sociales, el Barcelona anunció que el brasileño Raphinha sería la primera baja. Según explicaron, el delantero sufrió una "lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de unas 3 semanas".

El comunicado médico de Joan García señala que sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. El día sábado 27 de septiembre se estará sometiendo a una intervención para realizarse una artroscopia. Se estima que estaría fuera entre 4 a 6 semanas, de acuerdo a su evolución.

Barcelona

Joan García y Raphinha son bajas en el FC Barcelona.

De esta manera, tanto Joan García como Raphinha son las bajas confirmadas para el partido contra el PSG por la Champions League. Los futbolistas también se perderán las próximas fechas de LaLiga y en lugar de García, el polaco Szczesny volvería a la titularidad.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Al Nassr vs. Al Ittihad EN VIVO con Cristiano Ronaldo y Benzema: transmisión del partido

  2. Rebagliati revela que suplencia de Quevedo fue por un tema de disciplina: "Hace rato que..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano