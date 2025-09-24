A qué hora juega Barcelona vs Real Oviedo y dónde ver partido EN VIVO?

Obligados a ganar. Barcelona visita a Real Oviedo en la sexta fecha de LaLia española, este jueves 25 de septiembre. El partido se disputará en el estadio Carlos Tartiere a partir de las 2.30 p. m. hora de Perú / 9:30 p. m. hora local. ¿Qué canal transmite y dónde ver el partido en vivo?

Real Oviedo vs Barcelona: horario

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Barcelona vs Real Oviedo: canal y dónde ver