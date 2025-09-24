0
A qué hora juega Barcelona vs Real Oviedo y dónde ver partido EN VIVO?

Hora confirmada del duelo entre Barcelona vs Real Oviedo que se jugará este jueves 25 de septiembre por LaLiga. ¿Qué canal pasa y dónde ver partido en vivo?

Sandra Morales
Real Oviedo enfrenta a Barcelona en la jornada 6 de LaLiga
Real Oviedo enfrenta a Barcelona en la jornada 6 de LaLiga | FOTO: LIBERO
Obligados a ganar. Barcelona visita a Real Oviedo en la sexta fecha de LaLia española, este jueves 25 de septiembre. El partido se disputará en el estadio Carlos Tartiere a partir de las 2.30 p. m. hora de Perú / 9:30 p. m. hora local. ¿Qué canal transmite y dónde ver el partido en vivo?

Real Oviedo vs Barcelona: horario

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Barcelona vs Real Oviedo: canal y dónde ver

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: Tigo Sports
  • Brasil: ESPN
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports
  • Ecuador: DSports
  • México: Sky Sports
  • Perú: DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: ESPN Deportes
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

