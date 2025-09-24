- Hoy:
A qué hora juega Barcelona vs Real Oviedo y dónde ver partido EN VIVO?
Hora confirmada del duelo entre Barcelona vs Real Oviedo que se jugará este jueves 25 de septiembre por LaLiga. ¿Qué canal pasa y dónde ver partido en vivo?
Obligados a ganar. Barcelona visita a Real Oviedo en la sexta fecha de LaLia española, este jueves 25 de septiembre. El partido se disputará en el estadio Carlos Tartiere a partir de las 2.30 p. m. hora de Perú / 9:30 p. m. hora local. ¿Qué canal transmite y dónde ver el partido en vivo?
Real Oviedo vs Barcelona: horario
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Barcelona vs Real Oviedo: canal y dónde ver
- Argentina: DSports
- Bolivia: Tigo Sports
- Brasil: ESPN
- Chile: DSports
- Colombia: DSports
- Ecuador: DSports
- México: Sky Sports
- Perú: DSports
- Uruguay: DSports
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: ESPN Deportes
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar.
