Las 6 bajas confirmadas del Barcelona para enfrentar al Slavia Praga por la Champions League

El FC Barcelona de Hansi Flick no está en los primeros lugares de la tabla de la Champions League, por lo que van a necesitar sumar de tres si quieren subir a los primeros lugares. La realidad del Slavia Praga es otra y es que están casi al final con apenas tres puntos.

El Barcelona viajó rumbo a Praga con la ilusión intacta de conseguir una victoria en un partido clave del conjunto catalán. Actualmente están en la posición 15 con solo 10 puntos tras seis fechas disputadas. Antes del partido, se informó de las bajas que sufrirá el equipo blaugrana.

6 bajas confirmadas del Barcelona para enfrentar al Slavia Praga

El partido entre el Barcelona vs Slavia Praga se disputará en el Eden Arena. De ganar, el elenco del Barcelona podría clasificar de forma directa a los octavos de final de la Champions League

Para este encuentro, Barcelona sufrirá las sensibles bajas de Ferran Torres por problemas musculares, Ter Stegen debido a su pase al Girona y Lamine Yamal a causa de acumulación de amarillas. Joao Cancelo no fue inscrito, ya que se incorporó al equipo hace unos días y tampoco estarán presentes Gavi ni Christensen por lesiones.

Barcelona jugará ante Slavia Praga con sensibles bajas.

El próximo partido del Barcelona tras disputar la Champions League será ante Real Oviedo por LaLiga EA Sports el domingo 25 de enero desde las 10:15 horas en Perú. Actualmente, el equipo de Hansi Flick lidera la tabla de la liga española seguido de cerca por el Real Madrid de Álvaro Arbeloa.