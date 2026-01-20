0
EN DIRECTO
Inter vs Arsenal por Champions League
EN VIVO
Real Madrid vs Mónaco por Champions League

Las 6 bajas confirmadas del Barcelona para enfrentar al Slavia Praga por la Champions League

En una nueva fecha de la Champions League 2025/2026, el FC Barcelona se estará enfrentando al Slavia Praga en busca de seguir sumando en la tabla general.

Jasmin Huaman
Lamine Yamal no estará presente en el Barcelona vs Slavia Praga.
Lamine Yamal no estará presente en el Barcelona vs Slavia Praga. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El FC Barcelona de Hansi Flick no está en los primeros lugares de la tabla de la Champions League, por lo que van a necesitar sumar de tres si quieren subir a los primeros lugares. La realidad del Slavia Praga es otra y es que están casi al final con apenas tres puntos.

Clasificación de la UEFA Champions League 2025-2026.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Champions League 2026: así va la clasificación por la fecha 7

El Barcelona viajó rumbo a Praga con la ilusión intacta de conseguir una victoria en un partido clave del conjunto catalán. Actualmente están en la posición 15 con solo 10 puntos tras seis fechas disputadas. Antes del partido, se informó de las bajas que sufrirá el equipo blaugrana.

6 bajas confirmadas del Barcelona para enfrentar al Slavia Praga

El partido entre el Barcelona vs Slavia Praga se disputará en el Eden Arena. De ganar, el elenco del Barcelona podría clasificar de forma directa a los octavos de final de la Champions League

Para este encuentro, Barcelona sufrirá las sensibles bajas de Ferran Torres por problemas musculares, Ter Stegen debido a su pase al Girona y Lamine Yamal a causa de acumulación de amarillas. Joao Cancelo no fue inscrito, ya que se incorporó al equipo hace unos días y tampoco estarán presentes Gavi ni Christensen por lesiones.

Barcelona

Barcelona jugará ante Slavia Praga con sensibles bajas.

El próximo partido del Barcelona tras disputar la Champions League será ante Real Oviedo por LaLiga EA Sports el domingo 25 de enero desde las 10:15 horas en Perú. Actualmente, el equipo de Hansi Flick lidera la tabla de la liga española seguido de cerca por el Real Madrid de Álvaro Arbeloa.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Real Madrid vs Mónaco EN VIVO por la Champions League: minuto a minuto y transmisión gratis

  2. Partidos de hoy en vivo, martes 20 de enero: Programación, horarios y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano