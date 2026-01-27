- Hoy:
Canal confirmado para ver Barcelona vs Copenhague por Champions League
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Barcelona vs Copenhague por la UEFA Champions League desde el Spotify Camp Nou.
Millones de hinchas a la expectativa del partido entre Barcelona vs Copenhague por la fecha final de la fase liga de la Champions League. Este encuentro se llevará a cabo el miércoles 28 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). Dado la importancia de estos 90 minutos, y sabiendo que se jugarán 18 partidos en simultáneo, LÍBERO te da a conocer el canal confirmado para ver el choque de los blaugranas.
¿Dónde ver Barcelona vs Copenhague?
El partido entre Barcelona vs Copenhague por la Champions League se transmitirá en vivo por ESPN 5 para toda Latinoamérica (excepto Argentina y Chile). De igual manera, puedes sintonizarlo vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus en el que podrás verlo por PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Barcelona vs Copenhague
Estos son los canales por país para sintonizar el partido entre Barcelona vs Copenhague por Champions League:
- Argentina, Chile: ESPN 2, Disney Plus
- Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN 5, Disney Plus
- Brasil: Max
- México: TNT Sports, Max, TNT Go
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
Barcelona anuncia partido ante Copenhague por la Champions League.
¿Cómo llega Barcelona y Copenhague para partido de Champions League?
Barcelona viene de vencer 3-0 a Real Oviedo por LaLiga EA Sports y se mantiene en la cima de la clasificación, un punto por encima de su clásico rival Real Madrid. En el caso de la Champions League, el cuadro de Hansi Flick es noveno con 13 unidades y necesita de un triunfo para consolidar su clasificación directa a octavos de final.
Por su parte, Copenhague ha afrontado amistosos en este inicio del 2026, dado que la Superliga de Dinamarca se reanuda en febrero. En Champions League, dieron la sorpresa al igualar en casa ante Nápoli, por lo que ahora tienen que ganar sí o sí a Barcelona para aspirar a la clasificación de los Playoffs.
