Brasil igualó 1-1 con Ecuador por la fecha 5 de la Copa América 2021

Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, fue enfático entorno a la posibilidad de quedar eliminado de la Copa América. Explicó que no le quita el sueño que pueda darse esta posibilidad debido a que no lo clasifica al Mundial.

“Una Copa América no me clasifica al Mundial y sí la experiencia que a mí me puede dar, buena o mala, clasificando a cuartos, llegando a la final, siendo campeón o quedando eliminado. Y sé que la experiencia que me llevo es muy rica“, explicó en conferencia de prensa.