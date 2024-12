¿En qué canal televisan partido Perú vs Brasil EN VIVO por Copa América?

El duelo entre Brasil y Perú (EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO) está programado para hoy, lunes 5 de julio, a partir de las 18:00 horas de Lima y 21:00 horas de Brasilia, y se jugará en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro por la semifinal de la Copa América 2021 . Para seguir el partido en vivo, online y en directo deberás sintonizar los canales América TV y DirecTV Sports si te encuentras en Perú; mientras que SBT, ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET y Claro TV lo harán para el público brasileño. La señal también se podrá ver en el extranjero a través de aplicaciones de DirecTV, Estadio TNT Sports Go, TUDN App, TyC Sports Play y TNT Sports Go.

Los juego también se podrá ver vía live streaming en las aplicaciones de América TV Go y DirecTV Go en Perú que se encuentras disponibles en Google Play Store y App Store de Apple) que se pueden descargar desde su página web oficial.

Si te encuentras en Estados Unidos, el partido Brasil vs. Perú se podrá ver por el canal TUDN, FOX Sports App y Univisión Deportes; en España será a través de tvG2; y en México (al igual del resto de países de Centroamérica y el Caribe) se verá por SKY Sports HD y Blue To Go VIDEO Everywhere.