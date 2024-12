Copa América destaca a Gianluca Lapadula: "De los grandes aciertos en Perú"

Foto: Copa América Twitter

Recordemos que, en el transcurso de la semana, Gianluca Lapadula le dedicó un video a la selección con sus mejores momentos en esta Copa América 2021. "Esta experiencia ha sido maravillosa, no solo a nivel profesional, si no también por todas las personas que lo hicieron posible: mis compañeros, el Comando Técnico, y todo el equipo que forma esta gran selección. No puedo dejar de lado a todos los hinchas que nos apoyan incondicionalmente, gracias por sus infinitas muestras de cariño", señaló.