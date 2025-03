Conmebol designó a 'enemigo' de Boca Juniors como árbitro del Alianza Lima vs Deportes Iquique

Yael Falcón no es querido por Boca Juniors.

Uno de los episodios más recientes fue el mencionado en el Cilindro de Avellaneda entre Racing vs Boca Juniors. Una acción que no corrigió el árbitro en un lateral generó el gol de la 'Academia', así como la no expulsión de Martinera al cometer una dura entrada contra un jugador 'xeneize' y que merecía la segunda amarilla.