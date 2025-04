¡Ojo, Alianza Lima! Sao Paulo no pudo ganarle a Atlético Mineiro previo a duelo por Libertadores

Alianza Lima solo pudo empatar contra Universitario previo a su partido ante Sao Paulo. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Sin embargo, este domingo el cuadro 'Íntimo' ha recibido una importante noticia desde Brasil, pues su próximo rival tampoco llegará con los ánimos a tope ya que no pudo lograr un buen resultado en su compromiso por la Primera División de dicho país frente al Atlético Mineiro en Belo Horizonte.

El conjunto 'Soberano' se enfrentó al 'Galo' en el marco de la segunda fecha del Brasileirao desde el Arena MRV, en un encuentro muy friccionado donde los comandados por el DT Luis Zubeldía terminaron con un expulsado (el delantero Jonathan Calleri) y al termino de los 90 minutos no se pudieron sacar diferencias, empatando sin goles.

Sao Paulo empató 0-0 contra Atlético Mineiro a pocos días de jugar ante Alianza Lima. Foto: Sao Paulo

Sao Paulo vs. Alianza Lima será uno de los últimos choques que se jueguen de la jornada 2 de la Copa Libertadores este jueves 10 de abril en el Estadio Morumbí a partir de las 19:30 horas de Perú (21:30 horas de Brasil), con transmisión EN VIVO vía ESPN y Disney Plus vía streaming. Es preciso señalar que el elenco victoriano no podrá contar con Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Guillermo Enrique por suspensión.