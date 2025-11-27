Hinchas de Flamengo anuncian banderazo en distrito limeño: día, hora y lugar confirmado

Los equipos del Palmeiras y Flamengo estarán disputando una nueva final de la Copa Libertadores 2025, donde solamente uno de ellos logrará coronarse como campeón absoluto del máximo torneo entre clubes de esta parte del mundo. Con la gran mayoría de hinchas en Lima, se confirmó que se estará realizando un enorme movimiento para el banderazo del 'Mengao' en la previa de la gran final en el Estadio Monumental.

La capital peruana está llena de brasileños que viajaron a Lima para disfrutar de la final entre Flamengo vs Palmeiras. Dejando de lado por un momento su rivalidad en el Brasileirao, ambos clubes llegan con el objetivo de consagrarse como campeones y cuentan con el apoyo incesable incesable de sus respectivas hinchadas.

Banderazo de Flamengo en Lima: fecha, hora y lugar

Tal y como lo hicieron en la final de la Libertadores en el 2019, los hinchas del Flamengo volverán a adueñarse a las calles limeñas para realizar el banderazo para demostrar su apoyo total al equipo.

De esta manera, se confirmó que estarán realizando su mítico banderazo el la Plaza de Armas de Barranco el día viernes 28 de noviembre. Los hinchas se empezarán a reunir a partir de las 4:00 p.m. hora local. A la congregación también podrán sumarse personas de todas las edades, siempre y cuando no muestren alusión alguna al equipo rival para evitar incidentes.

Flamengo banderazo

Enorme marea de brasileños en la previa de la final

En las últimas horas se registraron una enorme cantidad de hinchas del Flamengo que se apoderaron de las calles en Lima con las camisetas de sus respectivos equipos. La rivalidad entre Flamengo y Palmeiras también se vive en varios distritos de Lima, pero principalmente en Miraflores, donde se han registrado grandes grupos.

Flamengo y Palmeiras estarán disputando la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental el día sábado 29 de noviembre desde las 4:00 p.m. El ganador se coronará como el campeón absoluto.