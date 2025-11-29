- Hoy:
Guillermo Viscarra llegó al Monumental y fue captado junto a hinchas de equipo campeón
El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra sorprendió a los hinchas al aparecer en el Estadio Monumental U Marathon por la final de la Copa Libertadores.
La final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo generó mucha expectativa no solo en los hinchas de ambos equipos, sino a todos los amantes de este deporte. Y es que al Estadio Monumental U Marathon, que lució un lleno total, llegaron diferentes figuras no solo a nivel internacional, también del fútbol peruano.
Uno de ellos fue el guardameta de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, quien estuvo presente en el recinto deportivo presenciando el partido que terminó con la consagración del ‘Mengao’ tras el único gol de Danilo da Silva. Como era de esperarse llamó la atención de los hinchas y usuarios en redes sociales.
Guillermo Viscarra estuvo en el partido Palmeiras vs Flamengo
“Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, junto a la torcida de Flamengo”, reveló el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X donde muestra la fotografía del portero blanquiazul muy cerca de la zona de los seguidores del equipo campeón de este torneo de la Conmebol.
Guillermo Viscarra en el Estadio Monumental | Foto: X-Gerson Cuba
Cabe mencionar que no fue el único, pues Paolo Guerrero también apareció en el Estadio Monumental para ver a su exequipo que finalmente conquistó el título. Un gran ambiente se vivió en la cancha de Universitario de Deportes con presencia de miles de hinchas brasileños.
Historial de campeones de la Copa Libertadores
- Flamengo (2025)
- Botafogo (2024)
- Fluminense (2023)
- Flamengo (2022)
- Palmeiras (2021)
- Palmeiras (2020)
- Flamengo (2019)
