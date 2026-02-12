¿Quién es Ángel Martínez, portero de 2 de Mayo que fue figura en eliminación de Alianza Lima?

2 de Mayo consiguió un hazaña única luego de dar el gran golpe y vencer a Alianza Lima por la fase 1 de la Copa Libertadores. La escuadra paraguaya sorprendió a más de un aficionado y se ilusiona con hacer historia. Una de la grandes figuras de la noche fue el portero Ángel Martínez, quien detuvo un penal y se consagró con varias atajadas esenciales.

¿Quién es Ángel Martínez, portero de 2 de Mayo que fue figura ante Alianza Lima?

Ángel Martínez Vegas es un arquero de 23 años nacido en San Juan Nepomuceno, Paraguay. Se formó en las divisiones menores de Olimpia hasta su salida en 2023 y, desde entonces, defiende la portería de 2 de Mayo, donde se ha convertido en una pieza clave bajo los tres palos.

El portero saltó al protagonismo tras ser la gran figura del partido de vuelta ante Alianza Lima. A los 39 minutos atajó un penal ejecutado por Eryc Castillo de forma excepcional, dándole confianza a su equipo para realizar la hazaña y dando inicio a una noche marcada por sus intervenciones.

El guardameta, de 1.87 metros de estatura, no solo detuvo el disparo desde los once pasos, sino que también desesperó a los jugadores blanquiazules con varias atajadas decisivas, mostrándose imbatible durante el encuentro. Según datos de Sofascore, realizó cinco paradas en total, cuatro de ellas dentro del área, lo que le valió una calificación de 8.7, la más alta del partido.

"Es algo muy importante, todos estamos muy felices, contentos y eso es lo bueno ahora, esto es de todo el grupo. Todos dieron de sí, cada esfuerzo valió la pena y gracias a eso pasamos", declaró el jugador tras festejar en Matute.

Ángel Martínez consiguió un récord en la Copa Libertadores

A sus 23 años, Ángel Martínez ya quedó en los registros de la Conmebol Libertadores, al convertirse en el arquero paraguayo más joven en atajar un penal en un partido del torneo durante la última década.

Además, el golero es considerado un especialista desde los once pasos: a lo largo de su carrera le han ejecutado 11 penales y logró detener 5 de ellos, alcanzando una efectividad cercana al 50 %.

Ángel Martínez brilló en Matute con sus reflejos ante Alianza Lima.

Ángel Martínez sueña con jugar con la selección paraguaya

Tras la hazaña, muchos hinchas paraguayos han pedido que convoquen a Ángel Martínez a la selección paraguaya. Por ello, le consultaron al guardameta sobre esta posibilidad y no dudó en revelar que es su sueño. "Por el momento que estoy pasando, uno cree que tiene chances. Que te convoquen a la selección es algo único", indicó.