Canal confirmado para ver Cusco FC vs Estudiantes por partido de la Copa Libertadores

Cusco FC vs Estudiantes protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la semana por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El cuadro imperial viene de sufrir una derrota ante Flamengo de local y ahora busca dar el golpe de visita para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final. A continuación, te compartimos el canal confirmado para ver este duelo.

Canal confirmado para ver partido de Cusco FC vs Estudiantes

El partido de Cusco FC vs Estudiantes por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores será transmitido en exclusiva por la señal EN VIVO de ESPN para Perú, Argentina y gran parte de los países de Sudamérica.

De esta forma, este emocionante encuentro también estará disponible de forma ONLINE mediante la app de streaming de Disney Plus. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción premium para ver este partido copero.

Cusco FC integra el Grupo A de la Copa Libertadores 2026

¿Dónde ver transmisión del partido de Cusco FC vs Estudiantes?

Estos son los canales que trasmitirán el partido de Cusco FC vs Estudiantes de la Plata por la segunda jornada de la Copa Libertadores en los distintos países del mundo.

Argentina: Fox Sports y Disney Plus.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Paraguay, Uruguay y Chile: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

México, Panamá y Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

España: LaLiga Plus.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

¿Cómo llega Cusco FC al partido ante Estudiantes de la Plata?

Cusco FC no logró la hazaña de vencer a Flamengo, el vigente campeón, en la altura del ombligo del mundo y terminó con una derrota por 2-0 en la primera fecha. El equipo terminó sufriendo un escándalo arbitral en contra luego de que le anulasen un insólito gol por un presunto fuera de juego y le perdonasen una expulsión a una figura rival.

Cusco FC cayó derrotado en su debut en la Copa Libertadores por un 2-0 ante Flamengo.

Por ello, los 'Dorados' tienen la obligación de revertir el momento y volver a la victoria al mando del DT Alejandro Orfila, quien le ha dado una gran intensidad al equipo para ir en ataque. En su plantel, el cuadro imperial tiene a grandes figuras como Lucas Colitto, Marlon Ruidías y Facundo Callejo.