Figura de Flamengo tuvo determinante análisis sobre victoria ante Cusco FC: “Se sintió bien”

Cusco FC no pudo contra Flamengo en lo que fue su estreno por la Copa Libertadores. Los dirigidos por Alejandro Orfila, a pesar de ser locales en el Cusco, cayeron 2-0 en el marcador. Tras el triunfo, una de las figuras del equipo rojinegro habló sobre cómo vivió el partido en la ciudad imperial.

Se trata de Giorgian De Arrascaeta, quien fue el autor del segundo gol a favor de los brasileños. El uruguayo destacó lo que fue volver a jugar en la ciudad del Cusco, señalando que se sintió muy feliz por este regreso.

"Muy feliz de volver acá, ya había jugado contra Defensor Sporting y contra Real Garcilaso acá, así que feliz volver a marcar en este estadio y principalmente porque el equipo se llevo los tres puntos", empezó declarando para ‘Pase Largo’.

Figura de Flamengo tuvo determinante análisis sobre victoria ante Cusco FC

Asimismo, el atacante uruguayo señaló que, más allá de la altura, el equipo mantuvo la calma al momento de manejar el balón, generando ocasiones de peligro durante todo el partido en el recinto cusqueño.

"El equipo se sintió bien, obviamente tuvimos algunas dificultades con la altura, que es normal al jugar acá, pero estuvimos tranquilos con la pelota, creando situaciones y anotando goles de jugada. Acá la pelota en los partidos va un poco más rápida, pero lo hicimos muy bien y supimos controlar los tiempos y el partido", comentó De Arrascaeta.

Por último, el charrúa destacó que la victoria de Flamengo ante Cusco era una obligación, pues tienen que defender su título de Copa Libertadores. Además, afirmó que cada compromiso lo tomarán como una final.

"Sin duda sabemos la responsabilidad que tenemos, más aún porque somos un gran elenco y cada partido lo tenemos que asumir como una final", sentenció.