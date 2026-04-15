Es hijo de exgoleador de Universitario y enfrentará a cremas con Nacional por la Libertadores

Tras la derrota ante Coquimbo Unido, Universitario de Deportes enfrentará a un difícil cuadro uruguayo que vendrá a Lima a robarle puntos para seguir en lo más alto de la tabla del grupo B de la Copa Libertadores.

Sin embargo, lo que muchos hinchas cremas no saben es que en el Decano juega el hijo de uno de los goleadores más queridos que pasó por la institución merengue y que seguramente dirá presente en el Monumental el próximo miércoles 29 de abril.

¿De quién estamos hablando? De Agustín Dos Santos, hijo de Jonathan Dos Santos. Como muchos recordarán, el uruguayo llegó al cuadro merengue en la temporada 2020 y, pese a que no logró conquistar el título nacional ese año, dejó un recuerdo bastante agradable en el hincha crema por sus 14 goles en 26 partidos oficiales.

En cuanto a su hijo Agustín, el joven mediocampista de 18 años, debutó de manera oficial con Nacional de Uruguay en la victoria ante Deportes Tolima por 3-1, pero eso no es todo, pues dos minutos después de su ingreso, dio una sensacional asistencia para que Nicolás López selle la victoria.

Sin duda alguna, será una pieza clave para el Decano en este torneo internacional y tiene muchas chances de jugar contra Universitario.

Agustín Dos Santos es hijo del conocido Jonathan Dos Santos.

¿Cuándo juegan Universitario vs Nacional?

El partido entre Universitario vs Nacional por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 29 de abril desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental.