Franco Navarro confía en campeonar la Liga 1 tras eliminación de Sudamericana: "Un..."

Alianza Lima perdió ante U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y quedó eliminado del certamen, generando tristeza en la hinchada blanquiazul. Horas después del partido disputado en Coquimbo, el plantel de Néstor Gorosito arribó al Perú en medio de gran expectativa de los medios de comunicación quienes abordadon a Frano Navarro.

El director deportivo del club ‘íntimo’ no dudó en pronunciarse sobre lo sucedido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso que terminó en derrota tras los goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano. Eryc Castillo anotó el descuento, pero no les alcanzó para conseguir la hazaña.

Franco Navarro se pronunció tras derrota de Alianza Lima ante U de Chile

“El objetivo a nivel internacional se ha superado y realmente en forma increíble. Es el lugar que queremos estar siempre, por eso todos los años nos prepararemos para volver a la Copa Libertadores, para participar como queremos y lograr el objetivo que es siempre un campeonato un nivel internacional y también tenemos el objetivo de salir primeros en el torneo local. Esto no termina, seguiremos luchando, preparándonos como hasta ahora para lograr el campeonato a final de año”, dijo.

(Video: YouTube José Varela)

Asimismo, se refirió a la campaña que tuvo Alianza Lima a nivel internacional de la mano del ‘Pipo’, resaltando que dejaron en el camino a clubes candidatos.

“Hemos empezado desde el 5 de febrero a participar en distintas fases de la Copa Libertadores. Hemos dejado en el camino a equipos importantes, cosa que no vivíamos, de jugar 18 partidos a nivel internacional. Nunca antes visto y eso tiene que ser un indicador importante en el sentido de cada vez mejorar en todo aspecto”, indicó.