PSV empató 2-2 ante el Real Sociedad por la Europa League

PSV no pudo debutar con triunfo en la UEFA Europa League y solo pudo empatar 2-2 ante Real Sociedad por la primera fecha del grupo B. Gotze comenzó con los goles del partido.

MINUTO A MINUTO DEL PSV VS. REAL SOCIEDAD

FORMACIONES DEL PSV VS. REAL SOCIEDAD

PSV estuvo cerca de llegar a la fase de grupos de la UEFA Champions League, pero no pudo ante Benfica en la recta final y terminó conformándose con tener presencia en la Europa League. Luego de ello, se ha mantenido invicto en la Eredivisie con cuatro victorias consecutivas, lo cual lo mantienen como sólido líder del torneo con 12 unidades.

Por su parte, Real Sociedad no será un rival sencillo para PSV, ya que pese a su mal arranque en LaLiga con derrota de 4-2 ante Barcelona ha logrado levantar cabeza en los siguientes compromisos. El cuadro español lleva una seguidilla de tres victorias consecutivas, siendo el último por 2-0 ante Cádiz en condición de visita.

Un dato curioso es que será la primera vez que PSV y Real Sociedad se midan en un duelo oficial, por lo que no hay muchos antecedentes en cuanto a las rivalidades entre ambos conjuntos.

Trofeo de la UEFA Europa League 2021-2022.

El duelo entre PSV vs Real Sociedad se llevará a cabo desde las 14:00 horas de Perú (19:00 horas GMT).

En Perú, el duelo será visto únicamente por Star Plus. No obstante, acá te dejamos una lista de canales por países para que no te pierdas este compromiso.