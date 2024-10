Ernesto Valverde sobre su relación con Messi: "Es mejor que no sepan la verdad"

Su vida como entrenador marcó un antes y un después cuando dejó el Barcelona . Ernesto Valverde se marchó en enero de 2020 de la entidad 'culé' en medio de las críticas hacia su estilo de juego y también porque no se consiguieron los objetivos.

Ha pasado ya tiempo y el entrenador no ha querido volver a dirigir hasta el momento tras su paso por el Barcelona . Sin embargo, ahora último le dio una entrevista al programa 'El día de mañana' de la ETB y vaya que dejó respuestas que sorprendieron a muchos.

"Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo sabemos todo. Es mejor que no sepan la verdad", respondió Valverde sobre si tuvo problemas con Lionel Messi.