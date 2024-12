¡Indignados! Ousmane Dembelé no renovará con Barcelona que se cansó de esperarlo

La situación llegó al extremo en Barcelona que ya no esperará más a Ousmane Dembelé que ha optado por no renovar con el club español. El jugador siente que es muy valioso y que la oferta de los azulgranas no satisfacen sus caprichos, esto contando el tiempo que esperaron los catalanes cada que el francés se lesionó. ¿Qué pasará con el 'mosquito' francés?