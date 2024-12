¡Lo celebra el fútbol! Ansu Fati no requiere operación pero irá con cuidado en Barcelona

Barcelona comunicó que su 'joya' Ansu Fati no pasará por una sala de operaciones por ahora y esto alivia tanto al jugador como al club en la que ambos buscan un mismo objetivo: seguir escalando en LaLiga y obtener bastantes minutos dentro del juego para recuperar la confianza y mostrar sus cualidades como jugador. El español de 19 años terminó en llantos ante Athletic Club pero todo parece aliviarse.

Sin embargo no todo es felicidad en el club 'culé' pues si bien no pasará por una sala de operaciones sí llevará un tratamiento especial para recuperarse en la lesión del tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo. Su regreso a las canchas no tiene una fecha definida pero dependerá de su progreso de este tratamiento denominado "conservador".