¿Otra vez? Ansu Fati y la nueva lesión que lo marginará de los campos de juego

Los 'Blaugranas' no consiguen un triunfo desde el pasado 05 de enero, duelo en el que vencieron al Deportivo Linares por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Si bien los resultados no están acompañando, el estratega catalán está más que convencido de cambiar pronto el panorama.

"Si no fuese optimista, me iría para casa. Estoy convencido que estamos en el inicio de algo importante. Es el inicio del proyecto, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que creer en lo que estamos haciendo, hay que insistir. No queda de otra. Me pasó como futbolista. Entiendo la crítica. Es un momento difícil. Sin embargo, son en estos momentos en los que se ve a las personas", declaró Xavi en conferencia de prensa.