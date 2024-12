Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO vía DirecTV: horario, pronóstico y dónde ver LaLiga

Real Madrid superó 3-2 a Atalanta por la UEFA Champions League/Foto: X

A mitad de semana, el elenco de 'Casa Blanca' dio el golpe de autoridad en el Gewiss Stadium de Bérgamo de Italia pues venció por un marcador de 3-2 a Atalanta por la jornada 6 de la 'Liga de Campeones'. Pero no todo fue felicidad, ya que la estrella francesa, Kylian Mbappé se lesionó y tendrá entre 7 a 10 días de recuperación.

En conferencia de prensa, el estratega del Real Madrid se mostró feliz por el último resultado obtenido contra los 'Negriazules', de igual modo, no ocultó su deseo en que durante estas semanas pueda recuperar a algunos de los integrantes de su plantel por lesión como 'Donatello'.

Carlo Ancelotti declaró tras la victoria ante Atalanta/Foto: GLR

"Si llegamos a Navidad vivos en todas las competiciones las cosas saldrán bien porque recuperaremos jugadores. Ahora hay que aguantar hasta Navidad no queda otra. El calendario es exigente, la plantilla es reducida y no permite rotar. Cuando recuperemos a jugadores habrá más competencia, pero lo que no cambiará es que voy a meter el mejor equipo posible para ganar el partido", expresó Ancelotti a los medios.