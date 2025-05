Renato Tapia dejó firme mensaje sobre su futuro en caso de descender con Leganés: "Yo..."

El 24 de mayo se jugará y definirá la permanencia de Leganés en trascendental duelo ante Real Valladolid por la última fecha de LaLiga. El mediocampista peruano, Renato Tapia habló con los medios sobre su futuro y dejó varios mensajes que han generado reacciones en España y Perú.

“Todos están tranquilos y motivados”: Tapia confía en el equipo

En declaraciones para la agencia EFE, Renato Tapia dejó claro que el grupo está comprometido pese al contexto complicado que viven en la tabla de posiciones: “La verdad que todos están muy tranquilos, muy motivados. Muchos quieren que el partido ya comience y al final de todo, lograr un buen resultado”. El encuentro será determinante para definir si el Leganés logra mantenerse en la Primera División del fútbol español.

El Leganés de Renato Tapia depende de una serie de resultados para no descender

“No depende de nosotros”: el crudo análisis de Tapia sobre el descenso

Tapia también reconoció que la permanencia no depende enteramente del Leganés, pero aún así cree que todo es posible: “Esto es fútbol y he visto muchísimas cosas. Este fin de semana no será la excepción. Cualquier cosa puede pasar”.

Además, recordó un episodio similar vivido en su etapa con el Celta de Vigo, cuando lograron evitar el descenso en la última jornada ante un Barcelona campeón: “No ganamos por diez partidos consecutivos. Todo se complicó, pero al final nos salvamos. Esto es fútbol”.

¿Renato Tapia se irá del Leganés si desciende?

Una de las grandes dudas que rodea al volante peruano es qué pasará con su futuro si Leganés desciende a Segunda División. Tapia fue claro, pero dejó el suspenso: “Tengo contrato, es lo único que puedo decir. Lo que pase no depende de mí. Ojalá todo sea positivo y sigamos en Primera”. Sus palabras han generado múltiples interpretaciones, pues aunque mantiene vínculo con el club, su continuidad podría estar sujeta al desenlace de esta temporada.