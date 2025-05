Lamine Yamal y el millonario contrato que tendría con Barcelona: supera a Pedri, Koundé y Raphinha

A sus apenas 17 años, Lamine Yamal ya no es una promesa: es una realidad contundente en el FC Barcelona. Con una temporada 2024-2025 de ensueño, en la que fue pieza clave para ganar el triplete nacional, el club blaugrana ya trabaja para asegurar su permanencia a largo plazo.

Laporta confirma la renovación: “Todo está hablado, pero no firmado”

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, se pronunció públicamente sobre el futuro del joven crack español. Aunque todavía no hay firma oficial, dejó claro que la renovación va por buen camino. "Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho, cuando no lo está. Apunta a que irá bien. Es excepcional, también como persona", declaró el dirigente culé, destacando además el trabajo de Deco en las negociaciones.

El nuevo contrato de Yamal: una cifra que asombra al mundo

Según el periodista Manu Carreño en el programa El Desmarque del Cuatro, el nuevo contrato de Yamal sería de 16 millones de euros por temporada, 13 más que en su acuerdo actual. Esta cifra lo colocaría por delante de Pedri, Koundé y Raphinha, convirtiéndolo en el tercer mejor pagado del vestuario.

Lamine Yamal festeja su gol junto a sus compañeros

¿Quiénes lo superan en salario?

Robert Lewandowski – 26 millones por temporada

– 26 millones por temporada Frenkie de Jong – 23 millones

– 23 millones Lamine Yamal – 16 millones

– 16 millones Pedri y Koundé – 13 millones

– 13 millones Raphinha – 12 millones

Además, se contempla una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una cifra que simboliza el blindaje total del club hacia su nueva joya.

Una temporada histórica: goles, títulos y récords

Lamine Yamal fue fundamental para que el FC Barcelona consiguiera un triplete nacional en la temporada 2024-2025:

Supercopa de España

Copa del Rey

LaLiga

En lo individual, sus números impresionan: 18 goles y 25 asistencias en todas las competiciones. Desde su debut en la 2022-2023, ya acumula: