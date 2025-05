¡Triste! Perú eliminado del Mundial tras terminar en última posición el proceso clasificatorio

Triste noticia para los hinchas de Perú. La selección peruana quedó oficialmente eliminada de la próxima Copa del Mundo de la FIFA tras perder y terminar en el último lugar de la tabla de posiciones, sin chances de meterse entre los puestos que otorgan un cupo así gane por goleada su siguiente compromiso. De esta forma, la Bicolor termina de forma nefasta el proceso clasificatorio de la Conmebol.

Vale precisar que no se trata del equipo comandado por Óscar Ibáñez que está disputando las Eliminatorias al Mundial 2026 de Norteamérica, sino de la selección femenina Sub 17 que se encuentra disputando el Sudamericano de la categoría y clasificó al hexagonal final, aunque acaba de caer con Ecuador y de esta forma no tiene chances de obtener un boleto a la cita internacional.

La Bicolor comenzó ganando 1-0 gracias a un gol de Alejandra Salazar, pero la Tricolor logró darle vuelta 4-1 y sepultó a nuestro combinado patrio, que acumuló su cuarta derrota consecutiva en la presente etapa de la competición. A Perú todavía le resta un compromiso, pero así lo gane por goleada no podrá alcanzar al cuarto puesto que le pertenece a Paraguay con 5 puntos.

La selección peruana no pudo clasificar al Mundial Femenino Sub 17.

Recordemos que en el hexagonal final solo los cuatro primeros puestos clasifican al Mundial Femenino Sub 17 que se realizará este año en Marruecos. Hasta el momento, los eliminados son la selección peruana y su similar de Chile, aunque la Blanquirroja no ha conseguido ni siquiera un empate hasta el momento, siendo todo derrotas.

Resultados de Perú en el Sudamericano Femenino Sub 17

Perú en la Fase de Grupos cayó 2-0 con Brasil y 3-1 ante Ecuador, pero derrotó 3-1 a Bolivia y 2-1 a Uruguay, clasificando a la siguiente instancia. Ya en la ronda final ha caído 3-0 frente a Colombia, 4-0 con Brasil, 7-1 frente a Paraguay y ahora 4-1 contra Ecuador; pero todavía falta ver cómo quedará el encuentro con Chile por la última fecha.