Reynoso y la dura autocrítica tras caída de Cruz Azul: "Cuando uno la riega hay que aceptarlo"

Cruz Azul afrontó un nuevo partido por el Clausura de la Liga MX ante Santos Laguna. El resultado no favoreció para nada al cuadro de Juan Reynoso , quien pierde peso en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Ante ello, el mismo estratega peruano no dudó en ser autocrítico con esta situación, aceptando la culpa de esta caída en condición de local.

"Seguir mejorando los detalles. Para nadie es un secreto que hoy la figura del partido es su portero. En el primer tiempo tuvimos muchas cosas buenas, los felicité a medio tiempo, al final yo soy el responsable porque intenté con los cambios hacer daño al rival, cuando uno la riega hay que aceptarlo , en ese sentido he sido autocrítico", declaró Juan Reynoso.

"Tristeza total, en casa uno pensaría que vamos a jugar con un más y nos van apoyar, individualizar alguna mala decisión en la cancha no es la imagen ni lo que queremos de la afición, asumimos que dejamos cosas de hacer, la afición tiene todo el derecho a pronunciarse pero de local no puede volver a pasar con ningún jugador, espero que haya sido un accidente y no se vuelva a repetir", agregó.