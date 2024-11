Mauricio Kuri a agresores del Querétaro vs Atlas: “Voy a dar con ustedes”

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri , aseguró que no hubo muertos durante el enfrentamiento entre barras del club Gallos y el Atlas, e indicó que los agresores de estos hechos no quedarán impunes.

Al respecto, el gobernante lanzó una advertencia a los involucrados: “Me dirijo a ustedes, los criminales, no importa dónde estén, dónde hayan nacido o dónde se escondan. Voy a dar con ustedes”. No obstante, hasta ayer, no había ningún detenido.