¿Piero Quispe jugará la próxima temporada de la Liga MX con Pumas? Lo último que se sabe

El futuro de Piero Quispe ha sido una de las principales noticias en Perú y México en las últimas semanas, pues se comentó que el futbolista podría dejar las filas de Pumas de la Liga MX tras haber perdido protagonismo y quedar relegado en el banquillo. Aquí te contamos todas las posibilidades que se maneja sobre el futuro del exjugador de Universitario.

¿Piero Quispe seguirá en Pumas?

El habilidoso volante no tendría un futuro definido como tal, pues hay muchas posibilidades que se manejan. Por el momento, Quispe se unió a la pretemporada de su equipo, pues recordemos que aún tiene contrato. Sin embargo, también hay posibilidades de que pueda salir del equipo.

Según la información del periodista deportivo Gustavo Peralta, en Pumas no le han informado al jugador sobre una posible salida; aunque esto no significa que tampoco esté descartada. En ese sentido, el comunicador aseguró que hay un elenco del Brasileirao que está interesado en hacerse con los servicios del futbolista.

"La información que manejo es que nadie le dijo (a Piero Quispe) que se vaya del club, que no está en los planes o algo por el estilo. De otro lado, hay un club de Brasil que lo sigue y quiere", mencionó Peralta.

Por otro lado, según se pudo conocer por medio del periodista Gonzalo Menendez, la integración de Piero Quispe a la pretemporada no indica su permanencia, pues hasta el momento el conjunto mexicano lo ha ofrecido sin éxito a otros equipos de la Liga MX.

Piero Quispe tiene un futuro incierto en Pumas de la Liga MX.

"Que Piero Quispe inicie la pretemporada con Pumas no quiere decir que se mantenga. En México me indican que tiene más posibilidades de irse que de quedarse. Al club no le llegó ni una solicitud de préstamo pero si lo vienen ofreciendo a otros equipos de la Liga MX", mencionó el comunicador en su cuenta de 'X'.

De esta forma, el futuro de Piero Quispe seguirá siendo una incógnita. Mientras tanto, el futbolista deberá seguir trabajando con el objetivo de volver a ganarse la confianza de su entrenador y así pueda tener los mismos minutos o para dejar despertar aún más la atención de otro equipo.

Estadísticas de Piero Quispe con Pumas

El rendimiento del exmediocampista de Universitario ha ido de más a menos en la temporada, pues empezó siendo uno de los habituales titulares y terminó relegado al banquillo. En total ha jugado 24 partidos con Pumas UNAM, donde registra 1231 minutos en campo, promediando tan solo 51 minutos por partido.

De hecho, si tomamos en consideración solo los últimos 5 partidos, Quispe solo vio acción a penas en los últimos 20 minutos de cada encuentro, teniendo que entrar desde banquillo, inclusive en uno no fue considerado entre los convocados.