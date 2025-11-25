- Hoy:
¿A qué hora juega Monterrey vs América y dónde ver partido de la liguilla Liga MX?
Horarios y guía de canales para ver en vivo el partidazo de Monterrey vs. América por los cuartos de final del Apertura de la Liga MX.
Un partido de pronóstico reservado. América se medirá contra Monterrey por los cuartos de final de la Liga MX. Este emocionante compromiso se realizará este miércoles 26 de noviembre en el Estadio BBVA. A continuación, revisa los horarios y guía de canales para ver el duelo.
¿A qué hora juega Monterrey vs. América?
El compromiso entre Monterrey contra América se realizará a las 21:05 horas de México. Revisa los horarios para ver el partido en el mundo:
- Perú, Colombia y Ecuador: 22:05 horas
- Bolivia y Venezuela: 23:05 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 00:05 horas (día siguiente)
¿Dónde ver Monterrey vs. América?
La transmisión del partido entre Monterrey contra América será televisado por TUDN EN VIVO y ViX por el territorio mexicano.
Si te encuentras en Estados Unidos, el compromiso por los cuartos de final será televisado por Univisión NOW, Univisión y ViX.
¿Cómo llega Monterrey?
Monterrey, bajo la dirección de Domenec Torrent, no está atravesando un gran momento. Después de disputar el Mundial de Clubes, los 'Rayados' no lograron mantener la regularidad.
En la primera parte del Apertura consiguieron siete victorias consecutivas, pero en la recta final del campeonato el nivel bajo y solo alcanzaron un triunfo en sus últimos 5 duelos.
¿Cómo llega América?
América llega al compromiso con la ilusión de alcanzar un triunfo que les permita cerrar la serie en su casa, con el aliento de sus hinchas.
La mala noticia para las 'Águilas' es que no pueden contar con su delantero estrella Allan Saint-Maximin, quien sufrió un proceso gripal y será baja ante los 'Rayados'.
