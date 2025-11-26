Monterrey vs. América EN VIVO por liguilla Liga MX: hora, canal de transmisión y pronóstico

Los clubes Monterrey y América juegan EN VIVO HOY un partido de infarto por la ida de la liguilla Liga MX del Torneo Apertura 2025 en el Estadio BBVA Bancomer. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio mexicano, la transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN y VIX. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Los partidos de ida de la liguilla Liga MX del Torneo Apertura 2025 comenzarán este miércoles. En el segundo duelo, el Monterrey, donde milita el defensor español Sergio Ramos, recibirá al América, equipo del atacante francés Allan Saint-Maximin. El veterano central campeón del mundo disputará por segunda ocasión unos cuartos de final en México, mientras que el jugador 'galo', de 28 años, lo afrontará por primera vez.

El choque frente a las Águilas exigirá la máxima capacidad del técnico español Domènec Torrent, quien fue asistente de Pep Guardiola en el FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

Para el estratega catalán, la liguilla Liga MX no es territorio desconocido, ya que la experimentó cuando estuvo al frente del Atlético San Luis; sin embargo, su oponente tiene amplia experiencia en estas fases, especialmente desde que el brasileño André Jardine tomó las riendas del equipo a mediados de 2023.

Desde esa fecha, el conjunto capitalino ha conquistado tres títulos seguidos y solo dejó escapar uno, el que ganó Toluca bajo el mando de Mohamed en mayo. Por otra lado, América no ha podido derrotar a Monterrey este año, ya que por el Torneo Clausura perdió 1-0 y por el Torneo Apertura empató 2-2.

Monterrey vs. América: horario del partido

México: 21:10 horas

Perú: 22:10 horas

Ecuador: 22:10 horas

Colombia: 22:10 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 23:10 horas

Bolivia: 23:10 horas

Venezuela: 23:10 horas

Argentina: 00:10 horas (del jueves 27)

Brasil: 00:10 horas (del jueves 27)

Paraguay: 00:10 horas (del jueves 27)

Uruguay: 00:10 horas (del jueves 27)

¿Dónde ver Monterrey vs. América EN VIVO?

México: Canal 5-Televisa, TUDN y VIX

Estados Unidos: TUDN

Perú y resto de Sudamérica: VIX

Centroamérica: VIX y TUDN

