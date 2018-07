Mauricio Affonso: "Llegar a Alianza Lima sería un paso adelante en mi carrera"

Tras la salida de Gabriel Leyes, Alianza Lima busca un "9" extranjero y otra vez sería un exjugador de Peñarol la apuesta como solución. Hablamos de Mauricio Affonso, delantero de 26 años que ya estuvo en la órbita del club de La Victoria a principios de año.

Sin embargo, el delantero uruguayo prefirió la oferta de Atlético Tucumán, donde no pudo brillar (1 gol en 14 partidos) y rescindió contrato, y hoy suena como una posibilidad en Alianza Lima debido a las buenas referencias que ha dado Pablo Bengoechea.

PUEDES VER: Agente de André Carrillo reveló desde qué países pretenden al peruano

"¿Interés de Alianza Lima? No lo sé. Mi representante no me lo comunicó. Él se encuentra en Rusia", afirmó Affonso a José Varela, periodista de LIBERO.

NO TE LO PIERDAS: José Pékerman podría reemplazar a Gareca en la Selección

Eso sí, el exjugador de Peñarol reveló que le motiva la posibilidad de llegar al vigente campeón del fútbol peruano. "A Pablo Bengoechea le interesó que vaya a Alianza Lima el año pasado. Tomás Costa fue compañero mío en Peñarol. Si ahora resurge la opción y se logra, sería un paso adelante en mi carrera. Soy jugador libre", sentenció.

EL DATO:

Mauricio Affonso coincidió con Pablo Bengoechea en Peñarol en el 2016.