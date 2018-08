¡Tremendo golpe! Jean Pierre Rhyner sería convocado por Ricardo Gareca a la Selección

El mejor momento para probar y aumentar el universo de jugadores llegó para Ricardo Gareca. Jean Pierre Rhyner se perfila como la sorpresa en la convocatoria del próximo viernes para ocupar el lugar de Alberto Rodríguez.

El zaguero central de 22 años juega en Grasshopper de la Super Liga de Suiza e incluso defendió a ese país en las selecciones Sub 20 y Sub 21 disputando una totalidad de 10 partidos, pero el probable llamado a la bicolor no significaría una negligencia, ya que el futbolista no actuó en el equipo mayor.

Líbero pudo conocer que en la FPF están a la espera de una respuesta de parte de la FIFA que les asegure que la convocatoria del defensa no traerá un inconveniente en el futuro y de recibir luz verde, se hará oficial su llamado para los partidos amistosos ante Holanda y Alemania.

Rhyner también puede jugar de lateral izquierdo, por ello encaja perfecto en los planes del “Tigre” a quien le gusta los jugadores polifuncionales y es una buena oportunidad verlo en acción con la blanquirroja.