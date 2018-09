Ángel Cappa agradeció a hinchas de Universitario de Deportes por haberse acordado de su cumpleaños [VIDEO]

El entrenador argentino Ángel Cappa tuvo palabras de reconocimiento y agradecimiento para con los hinchas de Universitario de Deportes quienes tuvieron la deferencia de saludarlo por su onomástico.

"Quiero agradecer al club Universitario y a todos sus hinchas que me han enviado las felicitaciones por mi cumpleaños. Para mí, es un orgullo que eso ocurra todavía después de tantos años. No me hace otra (el gesto) que hacerme sentir más hincha de este club tan hermoso. Muchas gracias", expresó en un vídeo publicado en las redes sociales.

Cappa se metió al corazón del pueblo crema tras haber logrado el Torneo Apertura en el año 2002 ante el clásico rival: Alianza Lima; a quién vencieron en la final. No obstante, el periplo de aquella temporada fue más que difícil.

NO TE LO PIERDAS: Universitario: El gran debut del equipo de Ángel Cappa

La falta de pagos así como las incongruencias dirigenciales generaron inestabilidad y ansiedad dentro del conjunto de Ate, sin embargo, con todas esas adversidades, Cappa logró un exitoso primer trimestre y acuñó la fase célebre: "Contra todos y contra todo, somos campeones.

EL DATO

Ángel Cappa cumplió 72 años este 6 de septiembre. Nació en 1946 en Bahía Blanca, Argentina.