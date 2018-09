Pablo Lavandeira: "El primer objetivo es salir de la zona baja de la tabla"

Pablo Lavandeira se convirtió en uno de los tres refuerzos que hizo Universitario de Deportes para el Torneo Clausura. El equipo de Nicolás Córdova no atraviesa un buen momento ya que están entre los últimos de la tabla de posiciones acumulada. El volante uruguayo afirmó que el primer objetivo es salir de la zona baja de la tabla, pero también habló de una posibilidad de clasificar a un torneo internacional.

"Miramos la tabla con tranquilidad, sabiendo que estamos en una situación difícil. No todos los años un club grande pasa una situación en la que no puede contratar y se ve en la recta final del torneo en la parte baja de la tabla. Se tiene claro que el primer objetivo es salir de esa zona y, después, ¿por qué no pensar en un torneo internacional?", fueron las primeras palabras de Pablo Lavandeira a las cámaras de 'Gol Perú'.

También habló de lo necesario que es la incorporación al grupo de los nuevos refuerzos de la 'U' y de la manera en que ensaya Nicolás Córdova en los entrenamientos. "Los que venimos llegando necesitamos compenetrarnos y conocer no solo al grupo, sino también la idea del técnico. El sistema de Córdova es uno en el que no he jugado en los últimos años. Me ha tratado de colocar como interno, pero también como puntero, estoy con las mayores ganas de hacer las cosas bien y ojalá me toque hacerlo de buena forma cuando llegue el día del partido".

Alberto Rodríguez y Germán Denis son los otros futbolistas que llegaron a Universitario para esta última parte del año. Sobre ellos también habló. "Alberto es un señor jugador que viene de disputar un Mundial y tiene mucha experiencia. Germán se mantuvo por varios años en Europa y tiene un potencial importante que le puede aportar al equipo. La experiencia de ambos nos ayudan muchísimo no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella".

DATO

Universitario enfrentará a UTC a mitad de la otra semana por la fecha 2 del Clausura.