Pablo Lavandeira relató el momento del duro choque con Diego Minaya [VIDEO]

Todos los encuentros del Clausura 2018 serán de vida o muerte para Universitario de Deportes y la jornada dos no fue la excepción. El cuadro crema sufrió para vencer por 2-1 al conjunto de UTC de Cajamarca en el estadio Monumental de Ate.

Y es que el buen planteamiento realizado por Franco Navarro puso en aprietos a los dirigidos por Nicolás Córdova. No obstante, el técnico chileno realizó variantes que terminaron siendo determinantes para quedarse con los tres valiosos puntos que los alejan del descenso.

Lo que sí sorprendió fue la ubicación de Pablo Lavandeira. El volante argentino - por decisión de Córdova - jugó de interior junto a Enmanuel Paucar y Diego Manicero. La idea era arrancar desde atrás para obtener el panorama suficiente a fin de habiliar a Germán Denis así como asegurar el primer pase.

"Contento por la victoria. Fue muy sufrida. Esta recta final va a ser dura para nosotros. En el primer tiempo teníamos el control del juego y en una pelota parada nos empatan. Y en el segundo ellos cerraron los espacios no encontrábamos por donde llegar. Ganar al final del partido nos da un poco de aliento", detalló el argentino a Fox Sports Radio Perú.

Uno de los principales obstáculos para que el combinado estudiantil desarrolle su idea de juego fue el estado del campo de juego. "No estaba en las mejores condiciones. Pero no es una excusa porque era para los dos equipos. Es normal que cuando sales a proponer retrocedas un poquito. No se puede mantener la intensidad todo un tiempo", enfatizó Lavandeira.

Finalmente, Lavandeira relató el duro choque que sostuvo con el defensa central de UTC, Diego Minaya, quién terminó siendo conducido a una ambulancia cercana al recinto a fin de salvaguardar su integridad.

"Del momento del golpe no me acuerdo, inclusive el golpe más fuerte que me doy es contra el piso (césped). Cuando recuperé la conciencia vi que Diego (Minaya) estaba muy mal. Lo único que hacía era decirles que lo pongan de costado. Siento mucho esa acción. Pregunté por Diego y sé que ya está mejor. Ojalá que pronto regrese a las canchas. Fue una jugada desafortunada", concluyó.

