German Denis: "Nos complicamos nosotros mismos, el partido estaba super controlado" [VIDEO]

El delantero argentino de Universitario de Deportes, German Denis, fue pieza clave para que el conjunto crema pueda quedarse con los tres disputó que disputó ante la escuadra de UTC de Cajamarca en el estadio Monumental de Ate por la segunda jornada del Torneo Clausura 2018.

"Feliz por el triunfo. Nos viene bárbaro. Nos complicamos nosotros mismos con una pelota parada que no la esperábamos. El partido estaba super controlado, estábamos jugando bien, por suerte se ganó", declaró Denis para Gol Perú.

Uno de los grandes problemas para Denis era el conocerse con sus compañeros. El ex centro atacante de Lanús cumplió su segundo partido con combinado estudiantil: debutó en la derrota por 2-1 ante Melgar en el estadio de la UNSA en Arequipa.

"Bien. Voy conociendo a mis compañeros y el campo de juego que evidentemente tiene muchos espacios. Yo creo que eso influyó en nuestro estilo de juego porque intentamos en todo momento. Lavandeira y Manicero son jugadores muy agresivos (ofensivamente). Nos beneficia muchísimo al momento de robar el balón y llegar con opciones de gol al arco del adversario", detalló.

Finalmente, tras consultado acerca de su estado físico, el jugador de 37 años expresó que se sintió bien al disputar el partido completo frente a los cajamarquinos. "Estos 90 minutos me vinieron bárbaro. Más allá de que hace tiempo que no juego un partido entero, me sentí bien. Se trabajó bien durante la semana", concluyó.

EL DATO

German Denis fue vital para el gol de Anthony Osorio en los últimos minutos del encuentro ante UTC de Cajamarca.