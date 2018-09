Selección Peruana: Hernán Hinostroza quiere dejar Kuwait y ser llamado por Ricardo Gareca

La Selección Peruana atraviesa un buen presente y, tras terminar el Mundial Rusia 2018, un nuevo proceso, todavía bajo las órdenes de Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ viene buscando nuevas alternativas para el seleccionado nacional y por ello muchos jugadores que destacan en el medio internacional y local sueñan con vestir la ‘Bicolor’.

Hernán Hinostroza, considerado una de más importantes promesas del fútbol local hace algunas temporadas atrás, pertenece actualmente al Kazma de Kuwait, y expresó su deseo de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana, ahora de manera oficial, pues ya antes tuvo la oportunidad de jugar cotejos amistosos.

“Estaba de vacaciones en Perú junto a mi familia y amigos cuando vi la clasificación de la selección al Mundial. Me moría por estar ahí, creo que a cualquiera que anhela estar en la selección le hubiera pasado eso. Voy a seguir trabajando para poder estar en una convocatoria”, fueron las palabras que brindó el ‘Churrito’ a Todo Sport.

Sobre su presente y lo que planea hacer para estar en el radar de Ricardo Gareca, Hernán Hinostroza finalizó: “Elegí jugar en Kuwait porque, en el momento que salí como jugador libre de Melgar por mutuo acuerdo, no tenía otra opción que está y además me favorecía en lo económico. Tomé la decisión y asumí el resto, aunque me gustaría volver a una liga más competitiva”.

EL DATO

Hernán Hinostroza fue parte de la Selección Peruana Sub-20 que dirigió Daniel Ahmed, junto a los mundialistas Andy Polo, Miguel Araujo y Renato Tapia.