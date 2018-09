Hijo del "Chorrillano" Palacios revela los consejos que le dio su padre para triunfar en el fútbol peruano

Dicen que en la vida, los hijos tienen que ser mejores que los padres. Brandon Palacios, hijo del “Chorri”, hizo noticia al anotar su primer gol en el fútbol profesional con camiseta de UTC de Cajamarca.

El jugador formado en las canteras de Sporting Cristal señaló que conversa mucho con su papá y reveló los consejos que le dio para mejorar el legado Palacios.

"Mi papá estuvo ahí, estaba muy feliz y orgulloso de mí por las ganas que tuve al entrar. Antes del partido fue al hotel donde estábamos nosotros y me dio varios consejos, que sea encarador y eso es lo que hice", señaló Brandon a Radio Ovación.

Palacios señaló que “se demoró” en debutar en la profesional porque en Sporting Cristal no le daban las oportunidades. Hoy, en UTC de Cajamarca, vive agradecido con el plantel porque lo recibieron como un miembro más de la familia.

"Mi papá me decía que tenga calma, que todo llega con tiempo y justo se me dio la oportunidad de irme a UTC y la aproveché. Es un lindo grupo, me acogieron muy bien y tenemos mucho por lograr", agregó.

Finalmente, Brandon Palacios cerró la nota con una reflexión.

“En la vida hay retos que tenemos que asumir y este es un reto que yo asumí y que poco a poco voy completando".