¡Exclusivo! Ricardo Gareca habló de la polémica entre Christian Cueva y Julio Cesar Uribe [VIDEO]

Hace una semana Christian Cueva y Julio Cesar Uribe eran noticia a nivel nacional. El técnico peruano había señalado que ‘Aladino’ ‘no es un jugador extraordinario’. Sin embargo, el ‘Diamante’ tuvo una respuesta del jugador y hoy Ricardo Gareca se animó a hablar de este tema.

“Cueva tiene derecho a replicar a quien pueda, pero siempre tiene que ser con respecto, en cuanto a eso no hay ningún tipo de inconveniente. Yo no me meto, son problemas que ellos lo pueden solucionar”, señaló Ricardo Gareca en entrevista para La República.

Tras ello, Ricardo Gareca manifestó que mientras Cueva tenga el perfil ideal de un seleccionado, se mantendrá al margen.

“Lo que me interesa es lo que produce Cueva en el campo de juego, a nivel de grupo, su comportamiento ideal para un jugador de él. El perfil de un jugador de selección”, enfatizó.

"El terreno ganado de estos muchachos, que tienen cantidad de partidos internacionales, ¿lo desaprovechamos?. Juega mal un partido, erra un penal, ¿lo capitalizamos? Empecemos a que un jugador agarre la experiencia que tienen otros. Eso no nos dará el resultado. Hoy tenemos un terreno ganado”, sentenció Ricardo Gareca.