Luis Abram: "Comienza de nuevo la historia y nuestro objetivo es Qatar" [VIDEO]

Una de los dolorosos recuerdos de Luis Abram fue el haber quedado marginado de la lista final de Ricardo Gareca para acudir a la Copa del Mundo Rusia 2018, desde entonces, el jugador de Vélez Sarsfield ha buscado incansablemente su revancha en la selección peruana y vaya que sus esfuerzos están dando frutos: es titular indiscutible en el equipo dirigido por Gabriel Heinze.

"Me siento más adaptado (a la Superliga Argentina). Creo estoy haciendo las cosas bien, a eso hay que sumarle los últimos resultados. Estamos jugando como quiere el técnico", indicó en una entrevista a Fox Sports.

"Para ser llamado a tu selección debes de tener continuidad en tu club y, bueno mi objetivo principal es darlo todo por Vélez y, en consecuencia de ello, va a llegar lo de la selección", añadió.

Tras ser consultado sobre la posición en la que se siente más cómodo, Abram confesó que es la de central.

"Actualmente me vengo desempeñando como central, es la posición en la que me siento más cómodo digamos, pero si tengo continuidad de lateral también me voy a sentir cómo en eso, depende de la continuidad que tenga. Cada vez que me ha convocado (Ricardo Gareca) hemos charlado, me pregunta si Gabriel (Heinze, su entrenador en Vélez) me está usando de central o de lateral, de acuerdo ello, él ya verá en que posición me usará", declaró.

Finalmente, señaló que fue dolorosa la temprana eliminación de la selección peruana, sin embargo, la historia continúa y el nuevo objetivo está puesto en el Mundial de Qatar 2022.

"Dolio mucho quedar eliminados pero comienza de nuevo la historia. Estamos con la mente puesta en Qatar que es nuestro objetivo. Siempre es bueno ir paso a paso, primero hay que ir por los amistosos, Copa América... Hay que dar lo mejor. Daré todo en los entrenamientos para tener minutos, estos encuentros sirven para en que aspectos debemos de mejorar y así llegar bien para la Copa América. (La ausencia de Rodríguez) libera un cupo por allí me puede llegar a tocar", concluyó.

EL DATO

Luis Abram dio el salto de Sporting Cristal a Vélez Sarsfield en la temporada 2017/18. Ha jugado en total 19 encuentros en donde ha anotado un gol.