'Mister Chip': "Perú le está metiendo un baile a Chile"

El categórico triunfo de Perú sobre Chile (3-0) no solo fue celebrado en esta parte del continente, sino también en el Viejo Continente. Ello se puede denotar en las últimas publicaciones de 'Mister Chip', quien se rindió a los pies de la 'bicolor'.

El reconocido estadístico español se perdió el primer tiempo del Clásico del Pacífico, pero llegó a tiempo para ver el segundo. Le bastó ver un par de minutos del complemento para darse cuenta de la superioridad de Perú sobre 'La Roja'.

"No he visto el primer tiempo, pero el baile que le está dando Perú a Chile en la segunda parte es tremendo", se puede leer en el Twitter de 'Mister Chip'. Hasta la fecha de esta publicación, dicho 'tuit' con más de 10 mil 'Me Gusta'.

No he visto el primer tiempo, pero el baile que le está dando Perú a Chile en la segunda parte es tremendo. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 13 de octubre de 2018

Cabe precisar que no es la primera vez que "llena" de elogios al combinado incaico, pues también se sumó al tren de elogios cuando la 'bicolor' volvió a una cita mundialista tras 36 años.

EL DATO:

La selección peruana sumó 3 unidades en la fase de grupos en el Mundial de Rusia 2018.