Universitario: Alberto Rodríguez reveló el motivo de su cambio ante Unión Comercio [VIDEO]

Se encendieron las alarmas. El defensa central de Universitario de Deportes, Alberto Rodríguez, fue cambiado por el entrenador chileno Nicolás Córdova durante el encuentro que sostuvo el cuadro estudiantil ante Unión Comercio en el Estadio Nacional por la fecha 5 del Torneo Clausura.

El 'Mudo' sufrió una dolencia muscular al minuto 74 del segundo tiempo cuando el conjunto de Marcelo Vivas arremetía la portería defendida por Patrick Zubzuck, quién en dos felinas atajadas evitó que Joel Segura, zaguero del 'Poderoso de Altomayo', pueda rematar y tentar el empate que acomodaría en la tabla a los comerciantes respecto a la zona de descenso. Ese esfuerzo le costó la estancia en el partido al también seleccionado nacional.

“Fue más que nada cansancio, calambre. Ante esta situación y que regresaba de una lesión, preferí cuidarlo para el próximo sábado. Pero no fue la lesión que tuvo hace tres semanas”, indicó Nicolás Córdova en conferencia de prensa tras victoria crema.

Por su parte, el futbolista de 34 años - a su salida del principal recinto deportivo del país - reveló que no hay nada de preocuparse referente a la molestia que sufrió. "Todo bien, no hay nada. (Contusión o algo) No, no hay nada. Gratificante (la asistencia de la hinchada), demostramos dentro del campo que cada partido es una final para nosotros", detalló al colega Pablo Quezada.

Alberto Rodríguez fue diagnosticado el pasado 16 de septiembre con una ruptura fibrilar de segundo grado del gemelo de la pierna derecha. Esto generó su ausencia por más de 20 días. Habrá que esperar el parte médico por parte del club de Universitario de Deportes.