Sporting Cristal evalúa repatriar a Alejandro Duarte

Pese a la regularidad que ratifica cada fecha bajo los tres palos Patricio Álvarez, quien campeonó con los celestes el Torneo de Verano y el Torneo Apertura, Cristal evalúa la posibilidad de sumar otro portero con miras a la temporada 2019, donde jugarán no solo el campeonato local, sino también la Copa Libertadores, donde el objetivo no es otro que ser protagonistas.

Si bien Salomón Libman, quien actualmente fue fichajo en Melgar, es del agrado de los "celestes", hay otro portero que goza de aprobación por acercarse al perfil futbolístico y con proyección, nos referimos a Alejandro Duarte, el "1" que tras sus destacadas actuaciones emigró a Lobos de México.

Sin embargo, el ex Universidad San Martín no tiene continuidad y busca otros horizontes, aunque no descarta que sea prestado en el mismo fútbol mexicano. De concretarse o no dependerá de Lobos, equipo donde actualmente el portero titular es José Antonio Rodríguez con doce partidos jugadores, mientras el peruano no ha debutado en el primer equipo.

Situación que impaciente, como a cualquier jugador y más extranjero, al joven golero de 24 calendarios, quien también sueña con ser convocado a la selección absoluta sumando regularidad.